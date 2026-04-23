Chut Disco Le Moulin d’Eymet Eymet
Chut Disco Le Moulin d’Eymet Eymet mardi 7 juillet 2026.
Eymet
Chut Disco
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07 00:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez vivre une expérience différente
– Choisissez votre musique
– Dansez à votre rythme
– Profitez de l’ambiance unique de la Silent Disco
Amenez vos amis, votre énergie et vos meilleurs pas de danse !
Ne manquez pas ça, faisons de cette soirée un moment inoubliable ! .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lemoulindeymet@gmail.com
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English : Chut Disco
L’événement Chut Disco Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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