Chut Disco Le Moulin d’Eymet Eymet

Eymet

Chut Disco

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07 00:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez vivre une expérience différente

– Choisissez votre musique

– Dansez à votre rythme

– Profitez de l’ambiance unique de la Silent Disco

Amenez vos amis, votre énergie et vos meilleurs pas de danse !

Ne manquez pas ça, faisons de cette soirée un moment inoubliable ! .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lemoulindeymet@gmail.com

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English : Chut Disco

L’événement Chut Disco Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides