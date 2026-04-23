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Chut Disco Le Moulin d’Eymet Eymet

Chut Disco Le Moulin d’Eymet Eymet

Chut Disco Le Moulin d’Eymet Eymet mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Le Moulin d'Eymet

Adresse : 2 Quai de la Navigation

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Eymet

Chut Disco

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07 00:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Venez vivre une expérience différente
– Choisissez votre musique
– Dansez à votre rythme
– Profitez de l’ambiance unique de la Silent Disco

Amenez vos amis, votre énergie et vos meilleurs pas de danse !
Ne manquez pas ça, faisons de cette soirée un moment inoubliable !   .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   lemoulindeymet@gmail.com

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English : Chut Disco

L’événement Chut Disco Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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