ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc Jardin de Cadix Eymet

Eymet

ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Transformer-vous en maître archer en famille, entre amis ou même solo !

Découvrez la maîtrise du tir à l’arc dès l’âge de 8 ans ! Encadré par un professionnel, et des bénévoles de l’association L’Arc d’Agnac. Chaque séance débute par un apprentissage des bases dans les techniques du tir à l’arc. Ensuite, un perfectionnement ludique vous permettra de vous amuser avec des jeux interactifs et des défis stimulants; individuellement ou en équipe. Défiez vos amis et votre famille dans une expérience unique et mémorable !

Rejoignez-nous et devenez le prochain Robin des Bois !

Réservation et inscription obligatoires! .

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc

L’événement ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc Eymet a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides