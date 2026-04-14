ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc Jardin de Cadix Eymet
ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc Jardin de Cadix Eymet mercredi 15 juillet 2026.
Eymet
ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc
Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Transformer-vous en maître archer en famille, entre amis ou même solo !
Découvrez la maîtrise du tir à l’arc dès l’âge de 8 ans ! Encadré par un professionnel, et des bénévoles de l’association L’Arc d’Agnac. Chaque séance débute par un apprentissage des bases dans les techniques du tir à l’arc. Ensuite, un perfectionnement ludique vous permettra de vous amuser avec des jeux interactifs et des défis stimulants; individuellement ou en équipe. Défiez vos amis et votre famille dans une expérience unique et mémorable !
Rejoignez-nous et devenez le prochain Robin des Bois !
Réservation et inscription obligatoires! .
Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc
L’événement ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc Eymet a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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