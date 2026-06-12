Forcé

Cinéma en plein air Falcon Express Forcé

Place du Douet Forcé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Falcon Express de Benoît Daffis

À partir de 6 ans

Des animaux de compagnie, piégés dans un train lancé à toute allure, vont devoir déjouer les plans de Hans, un blaireau rancunier en quête de vengeance. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton-laveur filou et débrouillard, prêt à tout pour les sauver !

• samedi 5 septembre 2026

• 21:00 terrain stabilisé, place de Douet, Forcé PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .

Place du Douet Forcé 53260 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Falcon Express by Beno%EEt Daffis

L’événement Cinéma en plein air Falcon Express Forcé Forcé a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME