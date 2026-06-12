Cinéma en plein air Falcon Express Forcé Forcé
Cinéma en plein air Falcon Express Forcé Forcé samedi 5 septembre 2026.
Forcé
Cinéma en plein air Falcon Express Forcé
Place du Douet Forcé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Falcon Express de Benoît Daffis
À partir de 6 ans
Des animaux de compagnie, piégés dans un train lancé à toute allure, vont devoir déjouer les plans de Hans, un blaireau rancunier en quête de vengeance. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton-laveur filou et débrouillard, prêt à tout pour les sauver !
• samedi 5 septembre 2026
• 21:00 terrain stabilisé, place de Douet, Forcé PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .
Place du Douet Forcé 53260 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Falcon Express by Beno%EEt Daffis
L’événement Cinéma en plein air Falcon Express Forcé Forcé a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME