Cinéma en plein air Flow, le Chat qui n’avait plus peur de l’eau Soulgé-sur-Ouette Soulgé-sur-Ouette
samedi 22 août 2026 · Soulgé-sur-Ouette
Informations pratiques
Soulgé-sur-Ouette
Cinéma en plein air Flow, le Chat qui n’avait plus peur de l’eau Soulgé-sur-Ouette
Parc de la mairie Soulgé-sur-Ouette Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:15:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Cinéma de plein air au Parc de la Mairie
Cinéma de plein air à Soulgé-sur-Ouette
Profitez d’une belle soirée d’été sous les étoiles avec la projection du film Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette aventure poétique et pleine d’émotions, à partager en famille ou entre amis.
Avant la séance, profitez de la restauration sur place pour prolonger ce moment de convivialité.
Gratuit À partir de 8 ans. .
Parc de la mairie Soulgé-sur-Ouette 53210 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 30 31 mairie@soulgesurouette.fr
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English :
Open-Air Movie Screening at City Hall Park
L’événement Cinéma en plein air Flow, le Chat qui n’avait plus peur de l’eau Soulgé-sur-Ouette Soulgé-sur-Ouette a été mis à jour le 2026-07-22 par LAVAL TOURISME