Informations pratiques

Soulgé-sur-Ouette

Cinéma en plein air Flow, le Chat qui n’avait plus peur de l’eau Soulgé-sur-Ouette

Parc de la mairie Soulgé-sur-Ouette Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:15:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Cinéma de plein air au Parc de la Mairie

Cinéma de plein air à Soulgé-sur-Ouette

Profitez d’une belle soirée d’été sous les étoiles avec la projection du film Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette aventure poétique et pleine d’émotions, à partager en famille ou entre amis.

Avant la séance, profitez de la restauration sur place pour prolonger ce moment de convivialité.

Gratuit À partir de 8 ans. .

Parc de la mairie Soulgé-sur-Ouette 53210 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 30 31 mairie@soulgesurouette.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-Air Movie Screening at City Hall Park

L’événement Cinéma en plein air Flow, le Chat qui n’avait plus peur de l’eau Soulgé-sur-Ouette Soulgé-sur-Ouette a été mis à jour le 2026-07-22 par LAVAL TOURISME