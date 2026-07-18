Cinéma en plein air Rue des Éprettes Gevigney-et-Mercey

Informations pratiques

Gevigney-et-Mercey

Cinéma en plein air

Rue des Éprettes Place des Eprettes Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

La Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône vous propose une projection du film Migration . Retrouvez sur place une buvette à partir de 20h tenue par le Club de la Joie.

Pensez à prévoir un siège et un gilet.

En cas de mauvais temps, la projection sera déplacée à la salle de convivialité de Gevigney-et-Mercey.

Entrée libre. .

Rue des Éprettes Place des Eprettes Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediathque@cchvs.fr

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-07-18 par JUSSEY TOURISME