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AGENDA · Gevigney-et-Mercey

Cinéma en plein air Rue des Éprettes Gevigney-et-Mercey

mardi 11 août 2026 · Rue des Éprettes · Gevigney-et-Mercey

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Rue des Éprettes
Adresse
Place des Eprettes
Ville
70500 Gevigney-et-Mercey
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gevigney-et-Mercey

Cinéma en plein air

Rue des Éprettes Place des Eprettes Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

La Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône vous propose une projection du film Migration . Retrouvez sur place une buvette à partir de 20h tenue par le Club de la Joie.
Pensez à prévoir un siège et un gilet.
En cas de mauvais temps, la projection sera déplacée à la salle de convivialité de Gevigney-et-Mercey.
Entrée libre.   .

Rue des Éprettes Place des Eprettes Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78  mediathque@cchvs.fr

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-07-18 par JUSSEY TOURISME