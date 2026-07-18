Cinéma en plein air Rue des Éprettes Gevigney-et-Mercey
mardi 11 août 2026 · Rue des Éprettes · Gevigney-et-Mercey
Informations pratiques
Gevigney-et-Mercey
Cinéma en plein air
Rue des Éprettes Place des Eprettes Gevigney-et-Mercey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
La Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône vous propose une projection du film Migration . Retrouvez sur place une buvette à partir de 20h tenue par le Club de la Joie.
Pensez à prévoir un siège et un gilet.
En cas de mauvais temps, la projection sera déplacée à la salle de convivialité de Gevigney-et-Mercey.
Entrée libre. .
Rue des Éprettes Place des Eprettes Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediathque@cchvs.fr
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-07-18 par JUSSEY TOURISME