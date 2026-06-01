Cinéma en plein air Guewenheim
Cinéma en plein air Guewenheim vendredi 3 juillet 2026.
Guewenheim
Cinéma en plein air
Rue de la Chapelle Guewenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez visionner le film d’animation Tous en scène 2 sous les étoiles. Projection du film à 21h30. Animations et jeux sur place à partir de 18h30. Pensez à ramener vos transats ou couvertures pour le visionnage du film. Buvette et petite restauration sur place.
Venez visionner le film d’animation Tous en scène 2 sous les étoiles. Projection du film à 21h30. Animations et jeux sur place à partir de 18h30. Pensez à ramener vos transats ou couvertures pour le visionnage du film. Buvette et petite restauration sur place. 0 .
Rue de la Chapelle Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 50 67
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English :
Come watch the animated film Sing 2 under the stars. The film starts at 9:30 p.m. Activities and games begin at 6:30 p.m. Don’t forget to bring your beach chairs or blankets for the screening. Refreshments and light snacks available on site.
L’événement Cinéma en plein air Guewenheim a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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