Informations pratiques

Heudicourt-sous-les-Côtes

Cinéma en plein air

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soirée cinéma sous les étoiles. Documentaire musical (2018. 2 h 14). Le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury.

Réalisé par Bryan Singer, Bohemian Rhapsody est un biopic musical flamboyant et exaltant, porté par la performance magistrale de Rami Malek. Une épopée rock fascinante et grandiose, qui parle d’anticonformisme, d’amitié et du pouvoir rassembleur d’hymnes devenus légendaires.Tout public

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Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50

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English :

Movie night under the stars. Music documentary (2018, 2 hours 14 minutes). The extraordinary story of the band Queen and their iconic lead singer, Freddie Mercury.

Directed by Bryan Singer, *Bohemian Rhapsody* is a flamboyant and exhilarating musical biopic, carried by Rami Malek’s masterful performance. A fascinating and grandiose rock epic that explores nonconformity, friendship, and the unifying power of songs that have become legendary.

L’événement Cinéma en plein air Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE