Festival de la tente de toit

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Le Festival européen de la Tente de Toit (aussi connu sous le nom de Festival de la RTT) est un événement unique dédié à la vie nomade, aux tentes de toit et aux équipements de camping innovants. Il s’adresse aussi bien aux passionnés aguerris qu’aux néophytes désireux de découvrir ce mode de voyage en pleine nature

Conférences, témoignages et exposants.Tout public

5 .

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est contact@rttfestival.com

English :

The European Roof Tent Festival (also known as the RTT Festival) is a unique event dedicated to nomadic living, roof tents and innovative camping equipment. It’s aimed at both seasoned enthusiasts and neophytes keen to discover this wilderness travel mode

Conferences, testimonials and exhibitors.

German :

Das Europäische Dachzeltfestival (auch bekannt als RTT-Festival) ist eine einzigartige Veranstaltung, die dem Nomadenleben, Dachzelten und innovativer Campingausrüstung gewidmet ist. Es richtet sich sowohl an erfahrene Fans als auch an Neulinge, die diese Art des Reisens in der Natur kennenlernen möchten

Vorträge, Erfahrungsberichte und Aussteller.

Italiano :

L’European Roof Tent Festival (noto anche come RTT Festival) è un evento unico dedicato alla vita nomade, alle tende da tetto e alle attrezzature da campeggio innovative. Si rivolge sia agli appassionati esperti che ai neofiti desiderosi di scoprire questo modo di viaggiare all’aria aperta

Conferenze, testimonianze ed espositori.

Espanol :

El Festival Europeo de Tiendas de Techo (también conocido como Festival RTT) es un acontecimiento único dedicado a la vida nómada, las tiendas de techo y el material de acampada innovador. Se dirige tanto a los aficionados experimentados como a los recién llegados deseosos de descubrir esta forma de viajar al aire libre

Conferencias, testimonios y expositores.

L’événement Festival de la tente de toit Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2025-11-06 par OT COEUR DE LORRAINE