Musique aux Mirabelles Heudicourt-sous-les-Côtes

Musique aux Mirabelles

Église Saint-Germain Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Récital de piano l’âme française

Hugues Leclère

Virtuose lumineux et poète du clavier, Hugues Leclère consacre ce récital à la musique française, dont il explore les multiples visages de Debussy et Ravel à l’élégance intérieure de Fauré ou Poulenc, sans oublier quelques pages rares et précieuses du répertoire du XXe siècle.

À travers ce programme, le pianiste rend hommage à un art du raffinement, de la clarté et de la couleur, où chaque nuance devient émotion, chaque silence respiration.

Son jeu, à la fois ample et d’une extrême sensibilité, révèle cette alliance unique entre intelligence musicale et poésie sonore qui caractérise la grande tradition pianistique française.

Ce voyage au cœur de l’âme française invite à la contemplation autant qu’à l’émerveillement un moment suspendu, où la musique se fait lumière, mémoire et liberté.Tout public

10 .

Église Saint-Germain Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 33 28 musiqueauxmirabelles@gmail.com

English :

Piano recital: the French soul

Hugues Leclère

A luminous virtuoso and poet of the keyboard, Hugues Leclère devotes this recital to French music, exploring its many faces? from Debussy and Ravel to the inner elegance of Fauré and Poulenc, not forgetting a few rare and precious pages from the 20th-century repertoire.

In this program, the pianist pays tribute to an art of refinement, clarity and color, where every nuance becomes emotion, every silence breathes.

His playing, at once ample and extremely sensitive, reveals the unique alliance between musical intelligence and sound poetry that characterizes the great French piano tradition.

This journey into the heart of the French soul invites contemplation as much as wonder? a suspended moment, where music becomes light, memory and freedom.

