Musique aux Mirabelles Heudicourt-sous-les-Côtes

Melankhôlia

Marina Viotti & Frédéric Chaslin.

Entre rire et larmes, ombre et lumière, Melankhôlia explore cette frontière fragile où la tristesse devient beauté, où la nostalgie se transforme en art.

Marina Viotti, artiste magnétique à la voix ample et expressive, nous entraîne dans un voyage intérieur à travers des univers musicaux qui se répondent et s’entrelacent la mélodie française, le lied allemand, la chanson populaire et le jazz.

Aux côtés du pianiste, chef d’orchestre et compositeur Frédéric Chaslin, elle tisse une dramaturgie intime, poétique et sensuelle, où Schubert croise Barbara, où Mahler frôle Kurt Weill, où la musique devient confidence.

À travers ce programme, conçu comme un carnet d’âmes, Marina Viotti mêle les styles et les époques avec une liberté rare de la mélancolie romantique de Schumann à la douce ironie de Poulenc, de la douleur contenue de Mahler à la tendresse désarmante de la chanson française.

Chaque pièce révèle une facette de l’être, une émotion suspendue, une prière silencieuse.Tout public

English :

Melankhôlia

Marina Viotti & Frédéric Chaslin.

Between laughter and tears, shadow and light, Melankhôlia explores that fragile frontier where sadness becomes beauty, where nostalgia is transformed into art.

Marina Viotti, a magnetic artist with a full, expressive voice, takes us on an inner journey through musical universes that respond to and intertwine with each other: French melody, German Lied, popular song and jazz.

Alongside pianist, conductor and composer Frédéric Chaslin, she weaves an intimate, poetic and sensual dramaturgy, where Schubert meets Barbara, Mahler brushes up against Kurt Weill, and music becomes confidence.

In this program, conceived as a diary of souls, Marina Viotti blends styles and eras with a rare freedom: from the romantic melancholy of Schumann to the gentle irony of Poulenc, from the restrained pain of Mahler to the disarming tenderness of French chanson.

Each piece reveals a facet of our being, a suspended emotion, a silent prayer.

