Rétro Meus’Auto Heudicourt-sous-les-Côtes

Heudicourt-sous-les-Côtes

Rétro Meus’Auto

Base de loisirs du Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rétro Meus’Auto est l’un des plus grands rassemblements français de véhicules anciens. Organisée en Meuse, sur le site du lac de Madine, cette manifestation majeure réunit chaque année plusieurs milliers de passionnés venus présenter leurs véhicules de collection dans un cadre naturel exceptionnel.

Résolument orienté vers les voitures populaires et les modèles emblématiques de l’histoire automobile, cet événement attire des exposants et visiteurs venus de toute la France et des pays limitrophes. Durant tout le week-end, le public peut admirer des centaines de véhicules anciens et partager un moment convivial entre amateurs d’automobile.

Une bourse d’échanges, des animations et différents challenges de restauration viennent compléter ce grand rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de véhicules anciens.

Un parking proche de l’entrée sera réservé aux visiteurs à proximité de l’entrée de la manifestation

Les visiteurs s’acquitteront d’une participation de 5 € par personnes (gratuit pour les moins de 12 ans).

Comme chaque année, plusieurs challenges de restauration récompenseront les plus belles réalisations

– Challenge Claude Lorenzini pour les véhicules de plus de 30 ans

– Challenge des jeunes pour les participants de moins de 25 ans ayant restauré un véhicule

– Challenge Jean Liouville pour la restauration d’un coupé ou cabriolet

– Les propriétaires souhaitant participer devront présenter leur véhicule dans le parc fermé le dimanche matin avant 10h15. Les résultats seront annoncés et les prix remis en début d’après-midi lors du défilé des véhicules.Tout public

5 .

Base de loisirs du Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est biellesmeusiennes@gmail.com

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English :

Rétro Meus?Auto is one of France?s biggest gatherings of classic vehicles. Held in the Meuse region, on the Lac de Madine site, this major event brings together several thousand enthusiasts every year to showcase their classic vehicles in an exceptional natural setting.

Firmly focused on popular cars and emblematic models from automotive history, the event attracts exhibitors and visitors from all over France and neighbouring countries. Throughout the weekend, the public can admire hundreds of vintage vehicles and share a convivial moment with other car enthusiasts.

A swap meet, entertainment and various restoration challenges round off this not-to-be-missed event for all classic car enthusiasts.

A parking lot close to the entrance to the event will be reserved for visitors

Visitors will be charged 5? per person (free for children under 12).

As in previous years, a number of restoration challenges will be held to reward the finest achievements:

– Challenge Claude Lorenzini for vehicles over 30 years old

– Challenge des jeunes for participants under 25 years of age who have restored a vehicle

– Challenge Jean Liouville for the restoration of a coupé or cabriolet

– Owners wishing to take part must present their vehicles in the Parc Fermé by 10.15 am on Sunday morning. Results will be announced and prizes awarded in the early afternoon during the vehicle parade.

L’événement Rétro Meus’Auto Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE