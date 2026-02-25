Musique aux Mirabelles Heudicourt-sous-les-Côtes

Musique aux Mirabelles

Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Juliette

Chanteuse, pianiste et compositrice

Artiste inclassable, Juliette traverse les styles avec une liberté et une intelligence rares. Chanteuse, compositrice, pianiste, parolière, elle incarne depuis plus de trente ans une chanson française à la fois savante, caustique, tendre et engagée.

Son univers, nourri de théâtre, de poésie et d’humour, oscille entre tendresse et ironie, mélancolie et éclat de rire. Dans ce récital intimiste, Juliette retrouve la forme la plus pure de son art piano et voix, en tête-à-tête avec son public.

Elle y livre un moment de vérité et de partage, où chaque mot, chaque silence, chaque note résonne avec la profondeur d’une artiste qui sait tout dire, de la dérision à l’émotion la plus nue.

Un concert rare, où la chanson devient confession, cabaret, et poésie vivante, porté par une personnalité hors norme, généreuse et bouleversante.Tout public

10 .

Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 33 28 musiqueauxmirabelles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Juliette

Singer, pianist and composer

An unclassifiable artist, Juliette crosses styles with rare freedom and intelligence. Singer, composer, pianist and lyricist, for over thirty years she has embodied French chanson that is at once erudite, caustic, tender and committed.

Her universe, nourished by theater, poetry and humor, oscillates between tenderness and irony, melancholy and laughter. In this intimate recital, Juliette returns to the purest form of her art: piano and voice, face-to-face with her audience.

She delivers a moment of truth and sharing, where every word, every silence, every note resonates with the depth of an artist who knows how to say everything, from derision to the most naked emotion.

A rare concert, where song becomes confession, cabaret and living poetry, brought to life by an extraordinary, generous and deeply moving personality.

L’événement Musique aux Mirabelles Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-02-25 par OT COEUR DE LORRAINE