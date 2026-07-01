UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Island

Cinéma en plein air Island

samedi 18 juillet 2026 · Island

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Espace de rencontre, rue de la Liberté
Ville
89200 Island
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Island

Cinéma en plein air

Espace de rencontre, rue de la Liberté Island Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Venez assister à la projection en plein air du film Un p’tit truc en plus d’Artus. Buvette et petite restauration à partir de 19 h 30.   .

Espace de rencontre, rue de la Liberté Island 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 54 34 

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Island a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay