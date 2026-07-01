AGENDA · Island
Cinéma en plein air Island
samedi 18 juillet 2026 · Island
Informations pratiques
Island
Cinéma en plein air
Espace de rencontre, rue de la Liberté Island Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez assister à la projection en plein air du film Un p’tit truc en plus d’Artus. Buvette et petite restauration à partir de 19 h 30. .
Espace de rencontre, rue de la Liberté Island 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 54 34
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Island a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay