Cinéma en plein air Jaure
Cinéma en plein air Jaure samedi 1 août 2026.
Jaure
Cinéma en plein air
Place du Tilleul Jaure Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Cinéma en plein-air à 22h, Parc de la salle des fêtes.
Tarif unique: 5 €.
La Fabrique 05 53 02 41 99
Cinéma en plein-air à 22h, Parc de la salle des fêtes.
Tarif unique: 5 €.
La Fabrique 05 53 02 41 99 .
Place du Tilleul Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
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English : Cinéma en plein air
Open-air cinema at 10pm, Parc de la salle des fêtes.
Single ticket price: 5?
La Fabrique 05 53 02 41 99
L’événement Cinéma en plein air Jaure a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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