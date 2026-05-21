Jaure

Cinéma en plein air

Place du Tilleul Jaure Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cinéma en plein-air à 22h, Parc de la salle des fêtes.

Tarif unique: 5 €.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Cinéma en plein-air à 22h, Parc de la salle des fêtes.

Tarif unique: 5 €.

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Place du Tilleul Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

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English : Cinéma en plein air

Open-air cinema at 10pm, Parc de la salle des fêtes.

Single ticket price: 5?

La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Cinéma en plein air Jaure a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord