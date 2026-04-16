Jaure

Eté actif Grimpe d’arbre

place de l’église Jaure Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Monter au sommet d’un arbre majestueux à travers ses branches en se hissant sur une corde avec un baudrier.

Tout public à partir de 6 ans

15h-16h15 & 16h30-17h45, RDV place de l’église.

Tarif 6 €/pers. Sur réservation.

Office de Tourisme intercommunal CCIVS accueil St-Astier 05 53 54 13 85 .

place de l’église Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

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English : Eté actif Grimpe d’arbre

L’événement Eté actif Grimpe d’arbre Jaure a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord