Eté actif Grimpe d’arbre Jaure
Eté actif Grimpe d’arbre Jaure vendredi 31 juillet 2026.
Jaure
Eté actif Grimpe d’arbre
place de l’église Jaure Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Monter au sommet d’un arbre majestueux à travers ses branches en se hissant sur une corde avec un baudrier.
Tout public à partir de 6 ans
15h-16h15 & 16h30-17h45, RDV place de l’église.
Tarif 6 €/pers. Sur réservation.
Office de Tourisme intercommunal CCIVS accueil St-Astier 05 53 54 13 85 .
place de l’église Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
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English : Eté actif Grimpe d’arbre
L’événement Eté actif Grimpe d’arbre Jaure a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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