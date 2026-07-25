Informations pratiques

Bréhémont

Cinéma en plein air La Brigade

Bréhémont Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Cinéma Plein Air 2026 à Bréhémont

Film La Brigade

Le samedi 1er août, le film La Brigade de Louis-Julien Petit vous attend au stade de Bréhémont.

Cinéma Plein Air 2026 à Bréhémont

Film La Brigade

Le samedi 1er août, le film La Brigade de Louis-Julien Petit vous attend au stade de Bréhémont.

SYNOPSIS Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Buvette et petite restauration sur place.

A 20h, profitez d’un concert du Duo Zéphyr ! .

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00

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English :

Screening at dusk.

In case of bad weather, the seminar room will be closed

The true story of four Jamaicans who have a crazy dream: to win a gold medal in an Olympic discipline that is totally unknown to them and impossible to practice at home: bobsleigh!

L’événement Cinéma en plein air La Brigade Bréhémont a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme