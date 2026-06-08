Cinéma en plein air La Cuisine au beurre Truyes
Cinéma en plein air La Cuisine au beurre Truyes samedi 25 juillet 2026.
Truyes
Cinéma en plein air La Cuisine au beurre
Rue du Clocher Truyes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Cinéma Plein Air 2026 à Truyes
Film La Cuisine au beurre
Samedi 25 juillet, La Cuisine au beurre de Gilles Grangier au Parc du château de Truyes.
Projection à la tombée de la nuit (vers 19h)
Événement gratuit
En cas de mauvais temps, le lieu de repli prévu est la salle Roger Avenet.
Cinéma Plein Air 2026 à Truyes
Film La Cuisine au beurre
Le samedi 25 juillet, le film La Cuisine au beurre de Gilles Grangier vous attend au Parc du château de Truyes.
SYNOPSIS En revenant à Martigues, Fernand Jouvin, qui sort de plusieurs années de captivité, ne s’attendait pas à découvrir sa femme Christiane remariée. Cette dernière, le croyant mort, a refait sa vie avec André, un Normand travailleur, qui a transformé le restaurant de Fernand en une table renommée. Mais le Marseillais ne compte pas laisser cette situation continuer…
Quelques infos pratiques
Projection à la tombée de la nuit (vers 19h)
Cet événement est gratuit
En cas de mauvais temps, le lieu de repli prévu est la salle Roger Avenet.
Pour plus de confort, pensez à apporter transats et couvertures ! .
Rue du Clocher Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 contact@tourainevalleedelindre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Joseph, a dancer with a passion for hip-hop, refuses to join his father?s company to try his luck in Paris. With his girlfriend Emma and his best friend Karim, he joins the Parisian crew of Youri, a famous breaker, in a bid to win an international hip-hop competition.
L’événement Cinéma en plein air La Cuisine au beurre Truyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme