Cinéma en plein air La Cuisine au beurre Truyes samedi 25 juillet 2026.

Truyes

Cinéma en plein air La Cuisine au beurre

Rue du Clocher Truyes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Cinéma Plein Air 2026 à Truyes

Film La Cuisine au beurre

Samedi 25 juillet, La Cuisine au beurre de Gilles Grangier au Parc du château de Truyes.

Projection à la tombée de la nuit (vers 19h)

Événement gratuit

En cas de mauvais temps, le lieu de repli prévu est la salle Roger Avenet.

Cinéma Plein Air 2026 à Truyes

Film La Cuisine au beurre

Le samedi 25 juillet, le film La Cuisine au beurre de Gilles Grangier vous attend au Parc du château de Truyes.

SYNOPSIS En revenant à Martigues, Fernand Jouvin, qui sort de plusieurs années de captivité, ne s’attendait pas à découvrir sa femme Christiane remariée. Cette dernière, le croyant mort, a refait sa vie avec André, un Normand travailleur, qui a transformé le restaurant de Fernand en une table renommée. Mais le Marseillais ne compte pas laisser cette situation continuer…

Quelques infos pratiques

Projection à la tombée de la nuit (vers 19h)

Cet événement est gratuit

En cas de mauvais temps, le lieu de repli prévu est la salle Roger Avenet.

Pour plus de confort, pensez à apporter transats et couvertures ! .

Rue du Clocher Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 contact@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Joseph, a dancer with a passion for hip-hop, refuses to join his father?s company to try his luck in Paris. With his girlfriend Emma and his best friend Karim, he joins the Parisian crew of Youri, a famous breaker, in a bid to win an international hip-hop competition.

L’événement Cinéma en plein air La Cuisine au beurre Truyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme