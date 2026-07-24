Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Cinéma en plein air l’armoire volante

Avenue Thiers Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Cinéma en plein air l’armoire volante

Une comédie macabre. Mme Lobligeois, octogénaire têtue, part pour Clermont-Ferrand avec deux déménageurs afin de ramener à Paris ses quelques meubles, malgré la folle inquiétude de son neveu Alfred Puc, percepteur de son état. Il faut dire qu’il fait de nombreux degrés en dessous de zéro et qu’au retour, la brave dame meurt de froid. Affolés, les déménageurs laissent le corps dans une armoire à glace, et regagnent Paris en avertissant le neveu. Mais entretemps

le camion a été volé, début de palpitantes aventures du monsieur à la recherche du corps de sa tante.

Film de Carlo Rim de 1948 Avec Christiane Tarride .

Avenue Thiers Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Open-Air Movie: The Flying Wardrobe

L’événement Cinéma en plein air l’armoire volante Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE