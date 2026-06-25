Cinéma en plein air Village Lascazères

Lascazères

Cinéma en plein air

Village LASCAZERES Lascazères Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Cet été, profitez d’une expérience conviviale et chaleureuse avec les séances de cinéma en plein air proposées par le Cinéma Europe.

Installez-vous sous les étoiles, partagez un moment en famille ou entre amis et laissez-vous emporter par la magie du grand écran champêtre. Chaque projection est une belle occasion de vivre le cinéma autrement, dans une ambiance détendue et estivale. Que vous soyez amateur de comédies, d’aventures ou de grands classiques, ces soirées promettent émotions, rires et souvenirs à partager.

Film en projection Chasse gardée 2

De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier

Avec Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou

Synopsis

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

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Village LASCAZERES Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 74 98 75 15 cinema.leurope@gmail.com

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English :

This summer, enjoy a warm and friendly experience with the outdoor movie screenings offered by Cinéma Europe.

Settle in under the stars, spend time with family or friends, and let yourself be swept away by the magic of the big screen under the open sky. Each screening is a wonderful opportunity to experience cinema in a different way, in a relaxed, summery atmosphere. Whether you’re a fan of comedies, adventures, or timeless classics, these evenings promise excitement, laughter, and memories to share.

Featured Film: “Chasse gardée 2”

By Antonin Fourlon and Frédéric Forestier

Starring Didier Bourdon, Hakim Jemili, and Camille Lou

Synopsis:

Two years have passed in Saint Hubert. Life there is peaceful—perhaps too peaceful for Adélaïde and Simon, who miss having friends their own age. But that’s without counting on the arrival of Stanislas, the son of Bernard (the former president of the village hunting club), who returns to live in the countryside with his wife and two children. They’re handsome, young, and friendly. Their only flaw: they practice hunting with hounds! The village’s peace is about to be disrupted: new neighbors, new problems?

L’événement Cinéma en plein air Lascazères a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65