Cinéma en plein air Le Goût de la vie Pont-de-Ruan samedi 27 juin 2026.

Pont-de-Ruan

Cinéma en plein air Le Goût de la vie

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Cinéma Plein Air 2026

Film Le Goût de la vie

Le samedi 27 juin dans la Cour de l’école de Pont-de-Ruan.

– Projection à la tombée de la nuit (vers 19h)

– Cet événement est totalement gratuit

Pour plus de confort, pensez à apporter transats et couvertures !

Durée 1h44 à partir de 13 ans

SYNOPSIS Kate règne sur les cuisines d’un des restaurants les plus cotés de Manhattan. Inventive et exigeante, elle mène sa petite équipe à la baguette et accomplit chaque soir de nouveaux prodiges. Consciente de ses mérites, elle se veut irréprochable et ne s’autorise aucun relâchement. Après la mort soudaine de sa sœur cadette, Kate recueille et prend en charge sa nièce, Zoe, 9 ans, en faisant de son mieux pour l’aider à surmonter l’épreuve. De retour au restaurant après une semaine d’absence, Kate a la désagréable surprise de trouver en cuisine un nouveau sous-chef Nick, blagueur et exubérant, braillant à pleins poumons des airs de Verdi et Puccini pour la plus grande joie du personnel… .

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Cinéma Plein Air 2026

Film: Le Goût de la vie

Saturday June 27 in the courtyard of the Pont-de-Ruan school.

– Screening at dusk (around 7pm)

– This event is totally free

For greater comfort, remember to bring deckchairs and blankets!

Running time: 1h44 ? from 13 years upwards

L’événement Cinéma en plein air Le Goût de la vie Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme