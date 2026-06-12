Cinéma en plein air Lilo et Stitch Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant vendredi 11 septembre 2026.

Montigné-le-Brillant

Cinéma en plein air Lilo et Stitch Montigné le Brillant

Montigné-le-Brillant Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:45:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Lilo et Stitch de Dean Fleischer

À partir de 6 ans

L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.

• Mercredi 26 août 2026

• 21:15 place des grands carrés Pommeraies, Laval PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .

Montigné-le-Brillant 53970 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Lilo & Stitch by Dean Fleischer

L’événement Cinéma en plein air Lilo et Stitch Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME