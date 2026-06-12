Cinéma en plein air Lilo et Stitch Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant
Cinéma en plein air Lilo et Stitch Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant vendredi 11 septembre 2026.
Montigné-le-Brillant
Cinéma en plein air Lilo et Stitch Montigné le Brillant
Montigné-le-Brillant Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:45:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Lilo et Stitch de Dean Fleischer
À partir de 6 ans
L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.
• Mercredi 26 août 2026
• 21:15 place des grands carrés Pommeraies, Laval PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .
Montigné-le-Brillant 53970 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lilo & Stitch by Dean Fleischer
L’événement Cinéma en plein air Lilo et Stitch Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME