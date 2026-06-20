Informations pratiques

Los Masos

CINÉMA EN PLEIN AIR

Los Masos Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Petit marché de l’artisanat, buvette et restauration. A 21h30 Le Petit Nicolas qu’est-ce qu’on attend pour être heureux (à partir de 7 ans). Séance gratuite.

En partenariat avec la Communauté de communes et la mairie de Los Masos. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

.

Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Small craft market, refreshments, and food. At 9:30 p.m.: Le Petit Nicolas—What Are We Waiting For to Be Happy? (Ages 7 and up). Free admission.

In partnership with the Community of Municipalities and the Los Masos Town Hall. The event will be moved to the community hall in case of bad weather.

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Los Masos a été mis à jour le 2026-06-20 par OTI CONFLENT CANIGO