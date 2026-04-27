Los Masos

FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS

20 rue de l’église Los Masos Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 –

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 11:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le Festival Pablo Casals vous propose un concert

Jean Françaix (Octuor pour clarinette, cor, basson et quintette à cordes)

Bohuslav Martinů (Nonette)

Théodore Dubois (Le Nonetto)

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20 rue de l’église Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07 contact@festivalpablocasals.fr

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English :

The Pablo Casals Festival offers you a concert

Jean Françaix (Octuor for clarinet, horn, bassoon and string quintet)

Bohuslav Martin (Nonette)

Théodore Dubois (Le Nonetto)

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Los Masos a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO