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FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Los Masos

FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Los Masos

FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Los Masos vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 20 rue de l'église

Ville : 66500 Los Masos

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Los Masos

FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS

20 rue de l’église Los Masos Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 –

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le Festival Pablo Casals vous propose un concert
Jean Françaix (Octuor pour clarinette, cor, basson et quintette à cordes)
Bohuslav Martinů (Nonette)
Théodore Dubois (Le Nonetto)
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20 rue de l’église Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07  contact@festivalpablocasals.fr

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English :

The Pablo Casals Festival offers you a concert
Jean Françaix (Octuor for clarinet, horn, bassoon and string quintet)
Bohuslav Martin (Nonette)
Théodore Dubois (Le Nonetto)

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Los Masos a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO