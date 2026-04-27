FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Los Masos
FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Los Masos vendredi 31 juillet 2026.
Los Masos
FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS
20 rue de l’église Los Masos Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 –
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le Festival Pablo Casals vous propose un concert
Jean Françaix (Octuor pour clarinette, cor, basson et quintette à cordes)
Bohuslav Martinů (Nonette)
Théodore Dubois (Le Nonetto)
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20 rue de l’église Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07 contact@festivalpablocasals.fr
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English :
The Pablo Casals Festival offers you a concert
Jean Françaix (Octuor for clarinet, horn, bassoon and string quintet)
Bohuslav Martin (Nonette)
Théodore Dubois (Le Nonetto)
L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Los Masos a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO