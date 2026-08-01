Cinéma en plein air Louise Violet Tauriac-de-Naucelle
vendredi 7 août 2026 · Tauriac-de-Naucelle
Informations pratiques
Tauriac-de-Naucelle
Cinéma en plein air Louise Violet
Stade de foot Tauriac-de-Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
De Eric Besnard
Avec Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher
Drame, Historique, France, 2024, 1h48
1889. Envoyée dans un village de la campagne française, l’institutrice Louise Violet doit y imposer l’école de la République (gratuite, obligatoire et laïque). Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants… ni auprès des parents.
Restauration possible Foodtruck à partir de 19h00 ! 2 .
Stade de foot Tauriac-de-Naucelle 12800 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement Cinéma en plein air Louise Violet Tauriac-de-Naucelle a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)