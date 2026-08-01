Informations pratiques

Tauriac-de-Naucelle

Cinéma en plein air Louise Violet

Stade de foot Tauriac-de-Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

De Eric Besnard

Avec Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher

Drame, Historique, France, 2024, 1h48

1889. Envoyée dans un village de la campagne française, l’institutrice Louise Violet doit y imposer l’école de la République (gratuite, obligatoire et laïque). Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants… ni auprès des parents.

Restauration possible Foodtruck à partir de 19h00 ! 2 .

Stade de foot Tauriac-de-Naucelle 12800 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Cinéma en plein air Louise Violet Tauriac-de-Naucelle a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)