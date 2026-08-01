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Cinéma en plein air Mazières-en-Mauges

samedi 22 août 2026 · Mazières-en-Mauges

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
6 Rue Du Parc
Ville
49280 Mazières-en-Mauges
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5

Mazières-en-Mauges

Cinéma en plein air

6 Rue Du Parc Mazières-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Transats, bonne humeur et projection sous les étoiles du film Rasta Rocket. 

Cette soirée est bien plus qu’une simple sortie chaque entrée aide l’association à financer sa prochaine dotation de manuels pour de nouvelles écoles. Un moment convivial pour toute la famille, et un vrai geste de solidarité.   .

6 Rue Du Parc Mazières-en-Mauges 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 50 12 31 63  associationfraternailes@gmail.com

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English :

L’événement Cinéma en plein air Mazières-en-Mauges a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Choletais

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