Cinéma en plein air Mazières-en-Mauges
samedi 22 août 2026 · Mazières-en-Mauges
Informations pratiques
Mazières-en-Mauges
Cinéma en plein air
6 Rue Du Parc Mazières-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Transats, bonne humeur et projection sous les étoiles du film Rasta Rocket.
Cette soirée est bien plus qu’une simple sortie chaque entrée aide l’association à financer sa prochaine dotation de manuels pour de nouvelles écoles. Un moment convivial pour toute la famille, et un vrai geste de solidarité. .
6 Rue Du Parc Mazières-en-Mauges 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 50 12 31 63 associationfraternailes@gmail.com
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English :
L’événement Cinéma en plein air Mazières-en-Mauges a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Choletais