Marché de Mazières-en-Mauges Le jeudi

Place de la Gagnerie Mazières-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 16:00:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25

Marché de producteurs bimensuel .

Place de la Gagnerie Mazières-en-Mauges 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 35 12 mairie@mazieres-en-mauges.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Mazières-en-Mauges Le jeudi Mazières-en-Mauges a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais