Portes-ouvertes de l’Abeille Mazières-en-Mauges
Portes-ouvertes de l’Abeille Mazières-en-Mauges mercredi 10 juin 2026.
Mazières-en-Mauges
Portes-ouvertes de l’Abeille
1 rue de la Tuilerie Mazières-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 08:30:00
fin : 2026-06-10 17:20:00
Date(s) :
2026-06-10
Dans le cadre de la journée mondiale du lait. .
1 rue de la Tuilerie Mazières-en-Mauges 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 01 62
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English :
L’événement Portes-ouvertes de l’Abeille Mazières-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Choletais