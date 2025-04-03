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Portes-ouvertes de l’Abeille Mazières-en-Mauges

Portes-ouvertes de l’Abeille Mazières-en-Mauges mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 1 rue de la Tuilerie

Ville : 49280 Mazières-en-Mauges

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Mazières-en-Mauges

Portes-ouvertes de l’Abeille

1 rue de la Tuilerie Mazières-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 08:30:00
fin : 2026-06-10 17:20:00

Date(s) :
2026-06-10

Dans le cadre de la journée mondiale du lait.   .

1 rue de la Tuilerie Mazières-en-Mauges 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 01 62 

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English :

L’événement Portes-ouvertes de l’Abeille Mazières-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Choletais

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