AGENDA · Mussidan
Cinéma en plein air Mussidan
samedi 8 août 2026 · Mussidan
Informations pratiques
Mussidan
Cinéma en plein air
Espace Allary Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cinéma plein air Vaiana, la légende du bout du monde
21h30 espace Allary
Cinépassion 05 53 82 34 98 .
Espace Allary Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 34 98
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Mussidan a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
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