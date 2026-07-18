Informations pratiques

Mussidan

Cinéma en plein air

Espace Allary Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Cinéma plein air Vaiana, la légende du bout du monde

21h30 espace Allary

Cinépassion 05 53 82 34 98 .

Espace Allary Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 34 98

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Mussidan a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord