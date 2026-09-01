Informations pratiques

Villeperdue

Cinéma en plein air Partir un jour

Allée Courbeloup Villeperdue Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 22:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le samedi 12 septembre, le film Partir un jour de Amélie Bonnin vous attend au Parc de la salle Courbeloup à Villeperdue vers 22h. Cet événement est totalement gratuit.

Cinéma Plein Air 2026 à Villeperdue

Film Partir un jour

SYNOPSIS Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…

Buvette et petite restauration sur place, ainsi que des animations.

A 18h, profitez d’un concert de la Cantine des Scouts.

Projection à la tombée de la nuit (vers 22h) .

Allée Courbeloup Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 contact@tourainevalleedelindre.fr

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English :

After making homophobic remarks, Mathias Le Goff, world vice-champion swimmer, was sentenced to coach Les Crevettes Pailletées , a gay water polo team motivated more by partying than competition.

L’événement Cinéma en plein air Partir un jour Villeperdue a été mis à jour le 2026-08-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme