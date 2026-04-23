Cinéma en plein air | Star Wars The Mandalorian and Grogu Eymet samedi 1 août 2026.

Eymet

Cinéma en plein air | Star Wars The Mandalorian and Grogu

Jardin de Cadix Eymet Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Profitez d’une séance de cinéma de plein air au Jardin de Cadix à Eymet !

Sur des chiliennes ou sur des tabourets pour les premiers arrivés. Sans oublier votre petite laine !

Séance à partir de 22h.

En cas d’intempérie repli à l’Espace Culturel L’Eden. .

Jardin de Cadix Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10

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English : Cinéma en plein air | Star Wars The Mandalorian and Grogu

L’événement Cinéma en plein air | Star Wars The Mandalorian and Grogu Eymet a été mis à jour le 2026-06-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides