Cinéma en plein air | Star Wars The Mandalorian and Grogu Eymet
Cinéma en plein air | Star Wars The Mandalorian and Grogu Eymet samedi 1 août 2026.
Eymet
Cinéma en plein air | Star Wars The Mandalorian and Grogu
Jardin de Cadix Eymet Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Profitez d’une séance de cinéma de plein air au Jardin de Cadix à Eymet !
Sur des chiliennes ou sur des tabourets pour les premiers arrivés. Sans oublier votre petite laine !
Séance à partir de 22h.
En cas d’intempérie repli à l’Espace Culturel L’Eden. .
Jardin de Cadix Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10
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English : Cinéma en plein air | Star Wars The Mandalorian and Grogu
L’événement Cinéma en plein air | Star Wars The Mandalorian and Grogu Eymet a été mis à jour le 2026-06-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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