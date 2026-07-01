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AGENDA · Bavilliers

Cinéma en plein air Superman au Parc de la Douce Bavilliers

mardi 21 juillet 2026 · Bavilliers

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Parc de la Douce
Ville
90800 Bavilliers
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Bavilliers

Cinéma en plein air Superman au Parc de la Douce

Parc de la Douce Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

La Ville de Bavilliers vous invite à partager une belle soirée estivale à l’occasion de la 3e édition de son cinéma en plein air.

L’accès est libre et gratuit, sans réservation.

Pour profiter pleinement de cette soirée sous les étoiles, pensez à apporter votre chaise pliante, votre transat, votre plaid ou un coussin. Une distribution de pop-corn sera proposée gratuitement aux spectateurs.

Cette animation est organisée par la Ville de Bavilliers avec le soutien de la Région Bourgogne–Franche-Comté.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de cinéma en plein air en famille ou entre amis.   .

Parc de la Douce Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 57 38 88  mairie@bavilliers.fr

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English : Cinéma en plein air Superman au Parc de la Douce

L’événement Cinéma en plein air Superman au Parc de la Douce Bavilliers a été mis à jour le 2026-07-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)