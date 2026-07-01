Informations pratiques

Bavilliers

Cinéma en plein air Superman au Parc de la Douce

Parc de la Douce Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

La Ville de Bavilliers vous invite à partager une belle soirée estivale à l’occasion de la 3e édition de son cinéma en plein air.

L’accès est libre et gratuit, sans réservation.

Pour profiter pleinement de cette soirée sous les étoiles, pensez à apporter votre chaise pliante, votre transat, votre plaid ou un coussin. Une distribution de pop-corn sera proposée gratuitement aux spectateurs.

Cette animation est organisée par la Ville de Bavilliers avec le soutien de la Région Bourgogne–Franche-Comté.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de cinéma en plein air en famille ou entre amis. .

Parc de la Douce Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 57 38 88 mairie@bavilliers.fr

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English : Cinéma en plein air Superman au Parc de la Douce

L’événement Cinéma en plein air Superman au Parc de la Douce Bavilliers a été mis à jour le 2026-07-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)