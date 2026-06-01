Sury-près-Léré

Cinéma en plein air

15 Route de Belleville Sury-près-Léré Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Apportez votre plaid et votre chaise à la halle et assistez à une séance de cinéma en plein air avec le film Un p’tit truc en plus vers 22h00.

Restauration possible avant le film.

Buvette et douceurs sucrées sur place.

Apportez votre plaid et votre chaise à la halle et assistez à une séance de cinéma en plein air avec le film Un p’tit truc en plus vers 22h00.

Restauration possible avant le film avec un repas froid préparé par Le Bistrot d’Anatole.

Buvette et douceurs sucrées sur place.

Inscription sur helloasso ou par téléphone. 12 .

15 Route de Belleville Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 13 70 01

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English :

Bring your plaid and your chair to the hall and enjoy an open-air cinema session with the film Un p’tit truc en plus around 10:00 pm.

Catering available before the film.

Refreshments and sweet treats on site.

L’événement Cinéma en plein air Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois