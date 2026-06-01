Cinéma en plein air Sury-près-Léré
Cinéma en plein air Sury-près-Léré vendredi 26 juin 2026.
Sury-près-Léré
Cinéma en plein air
15 Route de Belleville Sury-près-Léré Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Apportez votre plaid et votre chaise à la halle et assistez à une séance de cinéma en plein air avec le film Un p’tit truc en plus vers 22h00.
Restauration possible avant le film.
Buvette et douceurs sucrées sur place.
Apportez votre plaid et votre chaise à la halle et assistez à une séance de cinéma en plein air avec le film Un p’tit truc en plus vers 22h00.
Restauration possible avant le film avec un repas froid préparé par Le Bistrot d’Anatole.
Buvette et douceurs sucrées sur place.
Inscription sur helloasso ou par téléphone. 12 .
15 Route de Belleville Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 13 70 01
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English :
Bring your plaid and your chair to the hall and enjoy an open-air cinema session with the film Un p’tit truc en plus around 10:00 pm.
Catering available before the film.
Refreshments and sweet treats on site.
L’événement Cinéma en plein air Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois