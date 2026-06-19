Cinéma en plein air Toy Story 5 Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère

Saint-Léon-sur-Vézère

Cinéma en plein air Toy Story 5

Le bourg Devant l’église de Saint Léon sur vézère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 22:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

22h. Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! 5€

Projection en plein air proposée par Ciné passion 24.

Synopsis

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

En cas de mauvais temps repli au cinéma Vox de Montignac-Lascaux .

Le bourg Devant l’église de Saint Léon sur vézère Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24

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English : Cinéma en plein air Toy Story 5

10 p.m. Buzz, Woody, Jessie, and the rest of the gang will see their work called into question when they discover that what today’s kids are obsessed with is… electronics! 5?

L’événement Cinéma en plein air Toy Story 5 Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère