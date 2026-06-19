Cinéma en plein air Toy Story 5 Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère
Cinéma en plein air Toy Story 5 Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère mardi 28 juillet 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Cinéma en plein air Toy Story 5
Le bourg Devant l’église de Saint Léon sur vézère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 22:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
22h. Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! 5€
Projection en plein air proposée par Ciné passion 24.
Synopsis
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
En cas de mauvais temps repli au cinéma Vox de Montignac-Lascaux .
Le bourg Devant l’église de Saint Léon sur vézère Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24
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English : Cinéma en plein air Toy Story 5
10 p.m. Buzz, Woody, Jessie, and the rest of the gang will see their work called into question when they discover that what today’s kids are obsessed with is… electronics! 5?
L’événement Cinéma en plein air Toy Story 5 Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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