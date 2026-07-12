Informations pratiques

Saint-Léon-sur-Vézère

Festival de Théâtre Rêve en Vézère « Ruy Blas » d’après Vistor Hugoe

Le Bourg Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

20h30. Trois comédiens revisitent le chef-d’œuvre du jeune Victor Hugo par une pièce interactive et tout public. Sur réservation. 12€ (gratuit 12 ans)

Cette soirée de théâtre en plein air invite le public à redécouvrir Ruy Blas de Victor Hugo dans le cadre du festival Rêve en Vézère. Proposée par Les Compagnons d’Ulysse, compagnie professionnelle spécialisée depuis plus de 14 ans dans le théâtre hors-les-murs dans les monuments historiques, cette représentation interactive et tout public met en scène trois comédiens qui revisitent ce grand classique du théâtre romantique, pour une expérience vivante et immersive.

Ruy Blas est un doux rêveur, obligé de servir un personnage diabolique pour survivre, l’obscur Don Salluste. Notre héros se retrouve alors piégé par son maître pour perdre la Reine dont il est amoureux… .

Le Bourg Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 97 24 95

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English : Festival de Théâtre Rêve en Vézère « Ruy Blas » d’après Vistor Hugoe

8:30 p.m. Three actors bring the young Victor Hugo’s masterpiece to life in an interactive play suitable for all ages. Reservations required. 12? (free for children 12 and under)

L’événement Festival de Théâtre Rêve en Vézère « Ruy Blas » d’après Vistor Hugoe Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère