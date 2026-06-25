25ème Brocante et vide grenier de Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère
25ème Brocante et vide grenier de Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
25ème Brocante et vide grenier de Saint Léon sur Vézère
Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
8h 18h. Vide grenier brocante dans le centre historique du village, sur la place de l’église, le long des berges de la Vézère et la rue principale. 3€ le ml pour les exposants. Gratuit pour les visiteurs
Vide grenier brocante dans le centre historique du village, sur la place de l’église, le long des berges de la Vézère et la rue principale. .
Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16 brocante24290@gmail.com
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English : 25ème Brocante et vide grenier de Saint Léon sur Vézère
8 a.m. 6 p.m. Flea market in the village’s historic center, on the church square, along the banks of the Vézère River, and on the main street. 3? per ml for vendors. Free for visitors
L’événement 25ème Brocante et vide grenier de Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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