Saint-Léon-sur-Vézère

La falaise aux secrets

241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

20h. Déambulation nocturne dans un village médiéval vivant. Animations et kermesse médiévale avec restauration sur place. Grand spectacle final mêlant danse, acrobaties et effets lumineux. Sur réservation.12 à18€, moins de 6 ans gratuit

Déambulez dans un décor naturel et féérique et laissez-vous porter dans une histoire étonnante. Un village du XVème siècle, oublié de tous, prend vie sous vos yeux.

Une effervescence joyeuse a gagné tous les villageois ce soir se préparent les festivités du solstice d’été. Vous êtes conviés à cette fête fabuleuse! Il y aura de quoi boire et manger, une kermesse médiévale et jouvenceaux et jouvencelles pourrons sûrement danser…

Mais méfiez-vous le moine Elias ne voit pas d’un très bon œil ces rituels, et les gardes du seigneur ne sont jamais loin ils cherchent la protégée du Village, la dernière descendante des templiers…

À prévoir chaussures confortables, veste légère et plaid pour profiter pleinement de la soirée en plein air.

réservation uniquement en ligne, places limitées. .

241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 29 03 contact@leconquil.com

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English : La falaise aux secrets

20h. Night-time strolling through a living medieval village. Entertainment and medieval fair with on-site catering. Grand finale show combining dance, acrobatics and lighting effects. Reservations required.12-18?, under 6s free

L’événement La falaise aux secrets Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère