Animaux et rituels magiques au Conquil Saint-Léon-sur-Vézère
Animaux et rituels magiques au Conquil Saint-Léon-sur-Vézère mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Animaux et rituels magiques au Conquil
241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
19h. À la tombée de la nuit, vous êtes invité à un voyage mystérieux autour des animaux, de leurs symboles et des croyances anciennes. Entre conte, magie et histoire vivante, une soirée poétique et accessible à tous au cœur de la falaise. Prix non communiqué
Depuis la nuit des temps, les animaux fascinent les hommes. Redoutés, vénérés ou associés à des pouvoirs mystérieux, ils occupent une place centrale dans les croyances et les rituels de nombreuses civilisations.
Au cœur du site troglodytique du Conquil, à Saint-Léon-sur-Vézère, cette soirée vous invite à explorer le lien profond qui unit l’homme et l’animal depuis des millénaires. De l’Afrique à la Grèce antique, en passant par la Préhistoire du Périgord Noir, chaque étape révèle un animal mythique et sa symbolique.
Guidés par Mélody, vous déambulerez à la tombée de la nuit dans certaines cavités du Conquil, entre conte, histoire vivante et magie.
Une expérience poétique, ludique et accessible à tous, à vivre en famille ou entre amis au cœur de la falaise. Place limitées sur réservation. .
241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 29 03 contact@leconquil.com
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English : Animaux et rituels magiques au Conquil
19h. As night falls, you’re invited on a mysterious journey around animals, their symbols and ancient beliefs. A poetic evening of storytelling, magic and living history, accessible to all, in the heart of the cliff. Price not given
L’événement Animaux et rituels magiques au Conquil Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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