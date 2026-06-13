Marché gourmand nocturne à Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère
Marché gourmand nocturne à Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Marché gourmand nocturne à Saint-Léon-sur-Vézère
Place de la mairie Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Marché gourmand dans le village avec animation musicale.
Pensez à apporter vos couverts
Marché gourmand dans le village avec animation musicale.
Pensez à apporter vos couverts .
Place de la mairie Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16
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English : Marché gourmand nocturne à Saint-Léon-sur-Vézère
Gourmet market in the village with musical entertainment.
Don’t forget to bring your cutlery
L’événement Marché gourmand nocturne à Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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