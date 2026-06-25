Saint-Léon-sur-Vézère

Récital du pianiste Cyril Marie

Eglise Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

18h. Récital piano de Cyril Marie. L’Amour et la lumière Les Impromptus de SCHUBERT opus 90 et 142. Participation libre

Le pianiste Cyril MARIE est de retour en Dordogne.

Cette année il interprétera L’Amour et la lumière Les Impromptus de SCHUBERT opus 90 et 142

Participation Libre .

Eglise Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16

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English : Récital du pianiste Cyril Marie

6:00 p.m. Piano recital by Cyril Marie. Love and Light — Schubert’s Impromptus, Op. 90 and 142. Admission by donation

L’événement Récital du pianiste Cyril Marie Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère