Récital du pianiste Cyril Marie Saint-Léon-sur-Vézère
Récital du pianiste Cyril Marie Saint-Léon-sur-Vézère samedi 18 juillet 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Récital du pianiste Cyril Marie
Eglise Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
18h. Récital piano de Cyril Marie. L’Amour et la lumière Les Impromptus de SCHUBERT opus 90 et 142. Participation libre
Le pianiste Cyril MARIE est de retour en Dordogne.
Cette année il interprétera L’Amour et la lumière Les Impromptus de SCHUBERT opus 90 et 142
Participation Libre .
Eglise Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16
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English : Récital du pianiste Cyril Marie
6:00 p.m. Piano recital by Cyril Marie. Love and Light — Schubert’s Impromptus, Op. 90 and 142. Admission by donation
L’événement Récital du pianiste Cyril Marie Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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