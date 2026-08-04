Informations pratiques

Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette De la Comédie Française

Cinéma Saint Michel Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 20:00:00

fin : 2026-08-24 21:30:00

Date(s) :

2026-08-24

1h12 Comédie de Martin Darondeau, Bertrand Usclat. Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands.

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie- Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

Cinéma Saint Michel Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Cinéma Gourette De la Comédie Française

L’événement Cinéma Gourette De la Comédie Française Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées