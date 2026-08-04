Cinéma Gourette De la Comédie Française Eaux-Bonnes
lundi 24 août 2026 · Eaux-Bonnes
Informations pratiques
Eaux-Bonnes
Cinéma Gourette De la Comédie Française
Cinéma Saint Michel Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:00:00
fin : 2026-08-24 21:30:00
Date(s) :
2026-08-24
1h12 Comédie de Martin Darondeau, Bertrand Usclat. Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands.
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie- Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
Cinéma Saint Michel Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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English : Cinéma Gourette De la Comédie Française
L’événement Cinéma Gourette De la Comédie Française Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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