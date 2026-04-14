Eaux-Bonnes

Concert Lirah

Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

LIRAH est un duo brésilien formé par Livia Guedes et Ramon Murcia. À travers des arrangements, des compositions et des réinterprétations mêlant voix, guitare, flûte traversière, percussions et boucles, le duo tisse une sonorité poétique où se rencontrent bossa nova, jazz, reggae, forró et rythmes afro-brésiliens, invitant à la danse et à la détente. Une immersion dans la musique brésilienne et du monde.

RDV Jardin darralde (casino en cas de pluie) .

Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27

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English : Concert Lirah

L’événement Concert Lirah Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées