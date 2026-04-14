Les arbres de l’Impératrice Eugénie lorsque Histoire et botanique se rencontrent Casino Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes

Les arbres de l’Impératrice Eugénie lorsque Histoire et botanique se rencontrent

Casino Avenue Castellane Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Conférence tenue par Jean Touyarou, ingénieur forestier.

La plupart du temps ils passent inaperçus lorsqu’on va vers les Eaux-Bonnes, et pourtant certains sont énormes alors que d’autres nous contemplent du haut de leurs 54m. Mais d’où viennent ces arbres ? Par qui ont-ils été plantés ?

Et pourquoi planter alors que hêtres, sapins, tilleuls et autres frênes se comptent naturellement par milliers ?

Nous détaillerons ces arbres venus d’ailleurs, de quatre continents ; ils sont remarquables, bien que moins avantagés que leurs frères des forêts . Ils ont des secrets mais sont pourtant en danger.

L’occasion pour nous de remonter l’histoire des thermes des Eaux-Bonnes dont on retrouve des traces dès le XVIe siècle mais qui connurent leur apogée sous le second empire et de revenir aussi sur le jardin Darralde, sur les promenades Horizontale et de l’Impératrice. .

Casino Avenue Castellane Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 82 71 anim@eauxbonnes.fr

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English : Les arbres de l’Impératrice Eugénie lorsque Histoire et botanique se rencontrent

L’événement Les arbres de l’Impératrice Eugénie lorsque Histoire et botanique se rencontrent Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées