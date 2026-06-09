Eaux-Bonnes

Marché d’été Eaux-Bonnes suivi d’un concert

Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:00:00

fin : 2026-07-28 20:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Chaque mardi, nos producteurs et artistes locaux vous attendent dans le jardin Darralde afin de nous faire découvrir leurs bons et beaux produits.

Du fromage, du pain, de la nourriture orientale, de la maroquinerie, des illustrations,… le marché des Eaux-Bonnes vous permettra de faire le plein de denrées ossaloises. Ce mardi, le concert du soir sera Caracolage

Lieu de repli Casino .

Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27

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English : Marché d’été Eaux-Bonnes suivi d’un concert

L’événement Marché d’été Eaux-Bonnes suivi d’un concert Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées