Cinéma Gourette Le berger et les ours route du Belambra Eaux-Bonnes
lundi 10 août 2026 · route du Belambra · Eaux-Bonnes
Informations pratiques
Eaux-Bonnes
Cinéma Gourette Le berger et les ours
route du Belambra Cinéma Notre Dame des Neiges Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:00:00
fin : 2026-08-10 21:41:00
Date(s) :
2026-08-10
1h41 Documentaire de Max Keegan.
Dans les Pyrénées françaises, la réintroduction d’ours dans une communauté pastorale ravive les tensions au sein d’un village de montagne. Certains sont pour la préservation, d’autres découvrent leurs brebis tuées. Le fi lm suit un berger vieillissant et un adolescent passionné par la nature et les animaux. Tous deux sont fascinés par ces ours et passent jours et nuits d’orage au cœur des massifs à les attendre, les épier, les surprendre… .
route du Belambra Cinéma Notre Dame des Neiges Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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English : Cinéma Gourette Le berger et les ours
L’événement Cinéma Gourette Le berger et les ours Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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