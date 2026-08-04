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Cinéma Gourette Le berger et les ours route du Belambra Eaux-Bonnes

lundi 10 août 2026 · route du Belambra · Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Le berger et les ours route du Belambra Eaux-Bonnes

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
route du Belambra
Adresse
Cinéma Notre Dame des Neiges
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Le berger et les ours

route du Belambra Cinéma Notre Dame des Neiges Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:00:00
fin : 2026-08-10 21:41:00

Date(s) :
2026-08-10

1h41 Documentaire de Max Keegan.
Dans les Pyrénées françaises, la réintroduction d’ours dans une communauté pastorale ravive les tensions au sein d’un village de montagne. Certains sont pour la préservation, d’autres découvrent leurs brebis tuées. Le fi lm suit un berger vieillissant et un adolescent passionné par la nature et les animaux. Tous deux sont fascinés par ces ours et passent jours et nuits d’orage au cœur des massifs à les attendre, les épier, les surprendre…   .

route du Belambra Cinéma Notre Dame des Neiges Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anim@eauxbonnes.fr

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English : Cinéma Gourette Le berger et les ours

L’événement Cinéma Gourette Le berger et les ours Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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