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AGENDA · Agon-Coutainville

Cinéma italien Cinema Paradiso Espace Culturel Agon-Coutainville

samedi 12 septembre 2026 · Espace Culturel · Agon-Coutainville

Cinéma italien Cinema Paradiso Espace Culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace Culturel
Adresse
2 Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Cinéma italien Cinema Paradiso

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Cinéma italien Cinema Paradiso en VOSTFR, suivi d’un goûter italien.
Rendez-vous à 14h30 au cinéma l’Espace à Agon-Coutainville.   .

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 07 77 80 

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English : Cinéma italien Cinema Paradiso

L’événement Cinéma italien Cinema Paradiso Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

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