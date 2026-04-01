Cinéma itinérant – Planètes de Momoko Seto – La guerre des prix d’Anthony Déchaux Théâtre de La Chevalerie Saint-Amour

Saint-Amour

Cinéma itinérant

– Planètes de Momoko Seto

– La guerre des prix d’Anthony Déchaux

Théâtre de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 17:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

L’écran mobile propose 2 films

– Planètes de Momoko Seto animation, science fiction à partir de 8 ans synopsis quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.

– La guerre des prix d’Anthony Déchaux thriller synopsis Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable. .

Théâtre de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 82 77 71

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English : Cinéma itinérant

– Planètes de Momoko Seto

– La guerre des prix d’Anthony Déchaux

L’événement Cinéma itinérant

– Planètes de Momoko Seto

– La guerre des prix d’Anthony Déchaux Saint-Amour a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA