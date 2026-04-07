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Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour mardi 5 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Saint-Amour

Adresse : 4 Avenue Lucien Fèbvre

Ville : 39160 Saint-Amour

Département : Jura

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Amour

Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-05

Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques   .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61  mediatheque@ccportedujura.fr

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English : Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques

L’événement Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques Saint-Amour a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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