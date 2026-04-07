Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Saint-Amour

Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-05

Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques

L’événement Exposition sur les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques Saint-Amour a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA