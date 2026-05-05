Permanence Repair Café Saint-Amour
Permanence Repair Café Saint-Amour samedi 4 juillet 2026.
Saint-Amour
Permanence Repair Café
SALLE VICTOR HUGO Saint-Amour Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Repair Café est un atelier collaboratif, où des bénévoles tous passionnés de bricolage, partagent connaissance et savoir-faire avec des personnes apportant leurs objets en panne (petit électroménager, hifi..) afin de réparer ensemble.
L’association propose 1 atelier itinérant chaque mois sans rendez-vous.
Les prochains ateliers itinérants
– 13 juin à la salle des fêtes de Condal
– 4 juillet à Saint-Amour, salle Victor Hugo, 17 rue Ste Marie .
SALLE VICTOR HUGO Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 69 20 43 repaircafesaintamour@gmail.com
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English : Permanence Repair Café
L’événement Permanence Repair Café Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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