Saint-Amour

Permanence Repair Café

SALLE VICTOR HUGO Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Repair Café est un atelier collaboratif, où des bénévoles tous passionnés de bricolage, partagent connaissance et savoir-faire avec des personnes apportant leurs objets en panne (petit électroménager, hifi..) afin de réparer ensemble.

L’association propose 1 atelier itinérant chaque mois sans rendez-vous.

Les prochains ateliers itinérants

– 13 juin à la salle des fêtes de Condal

– 4 juillet à Saint-Amour, salle Victor Hugo, 17 rue Ste Marie .

SALLE VICTOR HUGO Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 69 20 43 repaircafesaintamour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Permanence Repair Café

L’événement Permanence Repair Café Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA