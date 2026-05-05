Visites guidées de l’Apothicairerie et des Prisons Royales Office de tourisme Saint-Amour

Saint-Amour

Visites guidées de l’Apothicairerie et des Prisons Royales

Office de tourisme 17, place d’Armes Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-23

L’apothicairerie est restée telle qu’elle était au 19e siècle et au début du 20e siècle. Il s’agit certainement d’une des plus vastes apothicaireries du Jura voire de Franche-Comté. Le temps d’une visite guidée, découvrez ce lieu surprenant son mobilier d’herboristerie et sa collection de plus de 300 pots de différentes époques (16e, 17e, 18e, et 19e siècle) dont deux mystérieux pots du 16e siècle.

Sur la trace des contrebandiers du 18e siècle ! En arpentant les couloirs des prisons et en descendant les escaliers qui mènent aux cachots, vous découvrirez l’histoire des contrebandiers de sel, tabac et d’étoffes rattrapés par la Justice des Gabelles… Les Prisons Royales seront ouverte le samedi 21 septembre de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h en accès libre. Une visite commentée sera proposées à 14 h 30. .

Office de tourisme 17, place d’Armes Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

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English : Visites guidées de l’Apothicairerie et des Prisons Royales

L’événement Visites guidées de l’Apothicairerie et des Prisons Royales Saint-Amour a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA