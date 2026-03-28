Atelier céramique & soirée artistique Atelier Ters Art Céramique Saint-Amour
Atelier céramique & soirée artistique Atelier Ters Art Céramique Saint-Amour vendredi 19 juin 2026.
Saint-Amour
Atelier céramique & soirée artistique
Atelier Ters Art Céramique 4 Place Marcel Moyse Saint-Amour Jura
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-10 2026-08-15 2026-09-18
Une fois par mois, la terrasse de l’atelier Ters Art Céramique se transforme en un espace de rencontre, de création et de convivialité, rythmé par une ambiance musicale et des performances artistiques.
Le public est invité à réserver sa place pour participer à un atelier de décoration sur céramique (pièce crue ou biscuit), guidé par une thématique inspirante. Chaque soirée se clôture par une intervention artistique (musique, performance ou spectacle). .
Atelier Ters Art Céramique 4 Place Marcel Moyse Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 62 69 80
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English : Atelier céramique & soirée artistique
L’événement Atelier céramique & soirée artistique Saint-Amour a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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